МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Власти Таиланда упростили для иностранных туристов возмещение НДС на товары, приобретенные в Таиланде, сообщает Bangkok Post. Турция ужесточила требования для предоставления аренды жилья туристам

Представитель правительства страны Чай Вачаронке заявил, что цель новой политики состоит в том, чтобы сократить очереди для туристов, требующих возмещения НДС.

"Туристам, которые покупают товары на сумму менее 20 тысяч бат (около 580 долларов — прим. ред.), не придется предъявлять их таможенникам во время процесса возврата НДС. До сих пор этот верхний предел составлял 5000 бат (около 145 долларов — прим. ред.) и дешевле), — пишет издание.

Ожидаются, что одна только эта мера позволит значительно сократить количество туристов, которым необходимо демонстрировать приобретенные ими товары, с 120 тысяч в год до примерно 30 тысяч.

Минимальная цена украшений, часов, очков, ручек, смартфонов, ноутбуков и планшетных компьютеров, сумок (за исключением дорожных сумок) и ремней, которые необходимо предъявить на таможне, увеличена с 10 тысяч бат до 40 тысяч бат — с 290 долларов до 1150 долларов.

Стоимость товаров, которые туристы могут взять с собой при посадке на рейс, не должна превышать 100 тысяч бат — 2900 долларов. Предыдущий лимит составлял половину этой суммы.

Постоянный министр финансов Таиланда Лаварон Сангсанит заявил, что новые меры по возмещению НДС для туристов вступят в силу в этом месяце.