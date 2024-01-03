МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Внутренний туризм бьет доковидные рекорды в Москве, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов. Названы пять самых популярных среди российских туристов стран

"Да, наблюдаем. Внутренний туризм бьет доковидные рекорды. С января по сентябрь в Москве побывали 15,8 миллиона российских путешественников – это на 5% больше, чем за тот же период допандемийного 2019 года", — сказал Козлов, отвечая на вопрос, наблюдается ли допандемийная активность туристов в Москве.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.