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2024
https://1prime.ru/tourism/20240103/842725712.html
Число внутренних туристов в Москве превысило допандемийный уровень
Туризм
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Внутренний туризм бьет доковидные рекорды в Москве, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель городского... ПРАЙМ, 03.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Внутренний туризм бьет доковидные рекорды в Москве, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов.
"Да, наблюдаем. Внутренний туризм бьет доковидные рекорды. С января по сентябрь в Москве побывали 15,8 миллиона российских путешественников – это на 5% больше, чем за тот же период допандемийного 2019 года", — сказал Козлов, отвечая на вопрос, наблюдается ли допандемийная активность туристов в Москве.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.