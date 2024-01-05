МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Египет стал самым популярным направлением зарубежного отдыха у россиян на Рождество, на втором и третьем местах — ОАЭ и Турция, подсчитали для РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru. В Турции рассказали, какие туристы становятся "заключенными" отелей

"Лидером среди зарубежных направлений стал Египет (22%). Также среди популярных направлений — Объединенные Арабские Эмираты (18), Турция (15%) и Таиланд (10%)", — рассказали в сервисе, основываясь на собственных данных по продажам туров на Рождество.

Общий объем покупок туров через Travelata на эти праздничные даты увеличился на 18%, при этом Россия по популярности заняла равную долю с Египтом – 22%.

При этом аналитики отметили, что средние чеки туров в Россию и Египет отличаются более чем вдвое. "Отдых возле пирамид стоит в среднем 199 тысяч рублей за тур, а вот отечественные курорты — 83 тысячи рублей. В прошлом году первое место досталось России (24%), на втором был Египет (20%). Средние чеки были ощутимо ниже — 165 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно", — рассказали в сервисе.

Средний чек на отдых в ОАЭ вырос с 229 тысяч до 285 тысяч рублей. А вот средний чек на тур в Турцию изменился очень незначительно, увеличившись со 172 тысяч до 175 тысяч рублей.

"Таиланд, который замыкает второй год подряд пятерку лидеров, немного снизил долю — с 14% до 10%. Средний чек за год вырос с 272 тысячи до 319 тысячи рублей", — добавили в сервисе

Ранее сервис для бронирования билетов "Авасейлс" рассказал, что после новогодних каникул стоимость билетов по внутренним и внешним направлениям снизятся, однако, по данным сервиса, сильнее всего из зарубежных подешевеют билеты в Тбилиси и Анталью, а из внутренних — в Казань и Кавказские Минеральные Воды.