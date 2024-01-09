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В Техасе произошел взрыв в отеле
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В отеле в техасском городе Форт-Уэрт произошел взрыв, передает местный телеканал NBC. Сообщается о взрыве в отеле Sandman Signature. Телеканал публикует кадры с места... ПРАЙМ, 09.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. В отеле в техасском городе Форт-Уэрт произошел взрыв, передает местный телеканал NBC.
Сообщается о взрыве в отеле Sandman Signature. Телеканал публикует кадры с места происшествия, на которых запечатлены множественные обломки здания.
По данным пожарных, при взрыве пострадали 11 человек, они госпитализированы.
Возможной причиной случившегося, по их мнению, могла стать утечка газа.
Полиция призвала избегать центра города и пообещала делиться информацией о ЧП по мере поступления.