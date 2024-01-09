ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. В отеле в техасском городе Форт-Уэрт произошел взрыв, передает местный телеканал NBC. На мосту через Ниагарский водопад взорвался автомобиль

Сообщается о взрыве в отеле Sandman Signature. Телеканал публикует кадры с места происшествия, на которых запечатлены множественные обломки здания.

По данным пожарных, при взрыве пострадали 11 человек, они госпитализированы.

Возможной причиной случившегося, по их мнению, могла стать утечка газа.

Полиция призвала избегать центра города и пообещала делиться информацией о ЧП по мере поступления.