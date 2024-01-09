МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Самым дорогим туром, купленным россиянами в 2023 году за рубеж, стала поездка в Анталью за 24,5 миллиона рублей, а по России — речной круиз по Сибири за 6,5 миллиона рублей, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Внутренний турпоток Москвы в 2023 году побил рекорд 2019 года

"Первое место — 24,5 миллиона рублей в Турцию. Семья из 6 человек (5 взрослых и 1 ребенок) отдыхали за эту сумму 67 дней (с апреля по июль) в отеле Maxx Royal Belek Golf Resort "пять звезд" (Белек, провинция Анталья), с питанием "ультра все включено". В цену тура входил прямой авиаперелет", — сообщили в ассоциации, уточнив, что организатором поездки стал туроператор Fun&Sun.

На втором месте сразу две поездки — на Мальдивы за 22,4 миллиона рублей и в Швейцарию за 22,3 миллиона рублей. Уточняется, что российская семья из пяти человек отдыхала в июне прошлого года 15 ночей в мальдивском отель уровня "пять звезд" по линии туроператора "Русский Экспресс". А в Швейцарии отдых себе забронировала семья из четырех человек. Она отправилась в восьмидневное путешествие в декабре прошлого года на швейцарский горнолыжный курорт "Кран Монтана".

Самым дорогим туром по России стал проданный в 2023 году экспедиционный речной круиз по Сибири на 2024 год за 6,5 миллиона рублей. "Туристы (11 человек, семейная компания…) приобрели одной заявкой круиз "Енисейская экспедиция" на 12 дней по маршруту Дудинка – Красноярск с 6 по 17 августа 2024 года на теплоходе класса люкс "Максим Горький", каюты "делюкс". На одного человека стоимость составила свыше 680 тысяч рублей. При этом авиабилеты до места посадки на теплоход и от места высадки с теплохода не входят в стоимость тура, туристы будут бронировать их самостоятельно", — рассказали в АТОР.

В ассоциации рассказали, что в 2022 году самые дорогие туры по России стоили от 1 до 3,6 миллиона рублей. Это были поездки в Кавминводы, Москву, Анапу, Алтай, Сочи и речные круизы. Отмечается, что диапазон самых дорогих туров за рубеж составил 5-25 миллионов рублей. Большинство дорогих поездок пришлось на Турцию и Мальдивы, также Сейшелы и морской антарктический круиз. Самая дорогая поездка состоялась в Турцию.