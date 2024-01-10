БАНГКОК, 10 янв — ПРАЙМ. Прогулочное судно Martini с шестью российскими туристами на борту затонуло у небольшого острова Хе (Ко Хе, Коралловый остров) неподалеку от Пхукета, экипаж и пассажиров удалось спасти, передает Phuket News. Сухогруз Seamark затонул в районе Новороссийска

9 января судно, зафрахтованное гражданами России и направлявшееся с Пхукета на экскурсию, начало заполняться забортной водой через систему откачки воды из двигательного отсека, которая оказалась неисправной. Корабль стоял на якоре в бухте Нам Бо у острова Хе, на борту находились двое взрослых и четверо детей в возрасте от 4 до 14 лет.

Попытки экипажа заделать трубу и откачать воду самостоятельно не увенчались успехом, и судно затонуло. Все пассажиры и экипаж были спасены судном Panwa Princess и доставлены на берег, пострадавших нет.

Согласно данным морской и портовой службы Пхукета, власти острова намерены подать судебный иск в отношении владельца и оператора судна Martini, которое вышло в море с несертифицированным по правилам двигателем и без лицензии для оказания туристических перевозок, заключили в издании.