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На Пхукете затонуло судно с российскими туристами, пишут СМИ
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Прогулочное судно Martini с шестью российскими туристами на борту затонуло у небольшого острова Хе (Ко Хе, Коралловый остров) неподалеку от Пхукета, экипаж и пассажиров удалось... ПРАЙМ, 10.01.2024
общество , бизнес, новости, туризм, россия, тайланд, судно
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БАНГКОК, 10 янв — ПРАЙМ. Прогулочное судно Martini с шестью российскими туристами на борту затонуло у небольшого острова Хе (Ко Хе, Коралловый остров) неподалеку от Пхукета, экипаж и пассажиров удалось спасти, передает Phuket News.
9 января судно, зафрахтованное гражданами России и направлявшееся с Пхукета на экскурсию, начало заполняться забортной водой через систему откачки воды из двигательного отсека, которая оказалась неисправной. Корабль стоял на якоре в бухте Нам Бо у острова Хе, на борту находились двое взрослых и четверо детей в возрасте от 4 до 14 лет.
Попытки экипажа заделать трубу и откачать воду самостоятельно не увенчались успехом, и судно затонуло. Все пассажиры и экипаж были спасены судном Panwa Princess и доставлены на берег, пострадавших нет.
Согласно данным морской и портовой службы Пхукета, власти острова намерены подать судебный иск в отношении владельца и оператора судна Martini, которое вышло в море с несертифицированным по правилам двигателем и без лицензии для оказания туристических перевозок, заключили в издании.