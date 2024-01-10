МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Посещаемость музеев на ВДНХ в Москве в прошлом году выросла на 25 процентов, там побывали свыше 2,5 миллиона жителей и гостей города, следует из публикации на портале мэра и правительства столицы. Раскрыто, как музеи распоряжаются госсубсидиями

"В 2023 году музеи, расположенные на ВДНХ, посетили свыше 2,5 миллиона жителей и гостей столицы, что на 25 процентов больше, чем годом ранее", — сказано в сообщении.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, гости ВДНХ чаще всего посещали центр "Космонавтика и авиация". Число визитеров достигло около 620 тысяч, подчеркнула она.

Уточняется, что количество экспозиционных пространств после открытия павильона "Атом" составило 25.

На ВДНХ в прошлом году стартовала международная выставка-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций.