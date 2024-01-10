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В Москве отметили рост посещаемости музеев на ВДНХ
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Посещаемость музеев на ВДНХ в Москве в прошлом году выросла на 25 процентов, там побывали свыше 2,5 миллиона жителей и гостей города, следует из публикации на портале мэра и... ПРАЙМ, 10.01.2024
общество , бизнес, новости, туризм, москва, музей, вднх
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Посещаемость музеев на ВДНХ в Москве в прошлом году выросла на 25 процентов, там побывали свыше 2,5 миллиона жителей и гостей города, следует из публикации на портале мэра и правительства столицы.
"В 2023 году музеи, расположенные на ВДНХ, посетили свыше 2,5 миллиона жителей и гостей столицы, что на 25 процентов больше, чем годом ранее", — сказано в сообщении.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, гости ВДНХ чаще всего посещали центр "Космонавтика и авиация". Число визитеров достигло около 620 тысяч, подчеркнула она.
Уточняется, что количество экспозиционных пространств после открытия павильона "Атом" составило 25.
На ВДНХ в прошлом году стартовала международная выставка-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций.