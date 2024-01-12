МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Почти 185 тысяч россиян посетили Кубу в 2023 году, что в 3,4 раза больше, чем год назад, и на 7 тысяч туристов больше, чем в допандемийном 2019 году, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Куба стала одним из самых популярных направлений у россиян на зимний сезон

"В 2023 году Кубу посетили 184,8 тысячи граждан РФ, что в 3,4 раза больше, чем в 2022 году… Обновлен и максимальный показатель допандемийного 2019 года (178 тысяч туристов)", — рассказали в АТОР, уточнив, что по количеству туристических прибытий в прошлом году Россия стала третьим по значимости въездным рынком для Кубы.

Отмечается, что увеличение российского турпотока на Кубу обусловлено в основном активностью туроператоров. "В первую очередь, компании Pegas Touristik, которая совместно с авиакомпанией Nordwind реализует полетные программы из Москвы на популярные курорты Варадеро и Кайо-Коко. Блоки мест на этих рейсах также берут туроператоры Anex и "Интурист". Так, в 2023 году на рейсах Nordwind на Кубу прибыли 156 тысяч туристов из России, то есть 84% всех туристов из РФ", — сообщили в АТОР.

В ассоциации уточнили, что остальная часть россиян в 2023 году путешествовала на Кубу на рейсах авиакомпании "Россия" и венесуэльской Conviasa.

"Спрос на туры по направлению остается стабильно высоким и в наступившем году, в связи с чем туроператоры продлевают полетную программу на курорты Варадеро и Кайо-Коко и на летний сезон 2024 года", — сообщили в АТОР.

Там добавили, что с 14 января туроператор Fun&Sun увеличивает свой блок на рейсах Conviasa. В продаже компании уже есть туры на этой перевозке на летний сезон. Полетную программу на Кубу на рейсах Nordwind с вылетом из Москвы на летний сезон 2024 года уже продлил и Pegas Touristik.