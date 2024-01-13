МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Туристический поток в российские санатории может увеличится на 2-3% в 2024 году в сравнении с 6% в 2023 году, что обусловлено ограниченными предложениями высокого качества, сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на слова медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаила Данилова. Внутренний турпоток Москвы в 2023 году побил рекорд 2019 года

Сообащется, что некоторые санатории, как, например, "Валуево", рассчитывают на рост числа ночевок на 10% в текущем году, в то время как другие, например, "Заполярье", "Родник" и "Сочи Парк Отель", ожидают аналогичную прошлогодней нагрузку.

Тем не менее, ожидания санаторного сегмента более пессимистичны, чем общие прогнозы туристического сектора. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин предрек рост внутреннего турпотока по России на 10-12% в новом году.

Некоторые представители туристической сферы не согалсны с прогнозами Ромашкина. Они предполагают, что уверенное увеличение рынка можно будет ожидать только после запуска новых и реновированных объектов в 2025-2026 годах.

Помимо всего прочего, отмечается, что стоимость размещения в российских отелях также предполагается выше. Так, средняя цена за ночь уже выросла в сравнении с прошлым годом на 12% и может продолжить расти на летний сезон на 13-15%. Эксперты также отмечают рост спроса на оздоровительный отдых, что приводит к увеличению цен на 20%, что связано с ограниченным предложением качественных объектов и ростом операционных затрат.

Ранее на официальном интеренет-портале мэра Москвы сообщалось, что внутренний турпоток российской столицы в 2023 году вырос на 22% относительно рекордного 2019 года. Согласно материалу, Москва выдерживает высокий темп развития сферы путешествий благодаря совершенствованию инфраструктуры, созданию новых программ и вниманию к современным отраслевым тенденциям.