МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. После введение Западом масштабных антироссийских санкций россияне стали активно путешествовать внутри страны, однако резкий рост внутреннего турпотока спровоцировал нехватку отелей, рассказал изданию РБК президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. Россия лидирует по турпотоку в Таиланд во время новогодних праздников

"Иногда приезжаешь, а гостиниц просто нет. Обстоятельства произошли резко в моменте, а людям через месяц нужно ехать в отпуск и нужна хорошая гостиница", — посетовал глава компании.

Он также отметил, что Cosmos Hotel Group уже начала к строительству отелей в регионах, в которых особенно остро ощущается дефицит. Однако, по его словам, строительство гостиниц займет немало времени, а туристический поток продолжает расти.

Биба отметил, что отсутствие возможностей для размещения портит путешественникам впечатление от поездки, и они вряд ли вернутся. В результате туристическая отрасль будет вынуждена принимать дополнительные меры для привлечения туристов.

Президент Cosmos Hotel Group также подчеркнул, что индустрия гостеприимства столкнулась с острым кадровым дефицитом. По его словам, зарплаты в туризме уступают доходу курьеров Ozon. Чтобы исправить ситуацию, по мнению Бибы, необходимо развивать образование и престиж профессий, связанных с туристическим сектором.