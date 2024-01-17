МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Три четверти россиян, рассказывая о том, как предпочитают отдыхать с детьми, сообщили, что выбирают познавательно-экскурсионные путешествия, и лишь 28% ответили, что ориентируются на отдых "все включено", говорится в исследовании страховой компании "Росгосстрах" и сообщества туроператоров России "Большая Страна", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне стали в разы больше бронировать туры в Абхазию

Специалисты узнали у россиян с детьми, какой вид отдыха они предпочитают и какие курорты выбирают. В исследовании, в котором предлагались разные варианты ответа и множественный выбор, приняли участие свыше 1 тысячи человек. "Для путешествий с детьми большинство респондентов выбирают познавательно-экскурсионный формат отдыха (75%). 39% предпочитают пляжный отдых с редкими экскурсиями, а 31% — спортивный отдых. Формат all-inclusive нравится только 28% россиян", — рассказали аналитики.

По мнению 88% россиян, самой подходящей страной для отдыха с ребенком является Россия. Кроме того, в топ попали Турция (53%), Египет (22%), ОАЭ (18%) и Абхазия (16%). "Самыми лучшими российскими регионами для путешествий с детьми респонденты назвали курорты Краснодарского края (71%), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (52%), Москву и Московскую область (43%), Карелию (41%), Байкал (36%) и Золотое кольцо (35%)", — говорится в исследовании.

Аналитики также узнали, что самыми необходимыми услугами в отпуске с детьми россияне считают бассейн (43%), наличие детской программы в туре (41%), комфортные трансферы (23%) и детское меню (15%).

При этом выяснилось, что чтобы обезопасить здоровье детей, 59% опрошенных берут в отпуск большую аптечку, 10% покупают расширенную страховку, а 2% пользуются телемедицинскими услугами. "По статистике "Росгосстраха", в 2023 году чаще всего обращались за медицинской помощью детям в связи с ОРВИ, гастроэнтеритами и травмами", — сказала замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха" Ольга Купцова.

Согласно данным, 53% россиян, у которых есть дети, всегда ездят в отпуск с ними. Еще 38% респондентов стараются чередовать путешествия с детьми и без них, а 9% берут ребенка на отдых редко или вообще никогда. "На вопрос, что россияне думают об отдыхе с детьми, две трети респондентов ответили, что рады показать мир подрастающему поколению. Еще 22% считают, что такой отпуск проходит гораздо веселее. Правда, 45% россиян после совместного отпуска чувствуют себя отдохнувшими только частично, так как расслабиться на 100% с ребенком не могут", — заключили аналитики.