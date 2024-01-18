МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Средняя цена на авиаперелет экономклассом по России выросла на 22% в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Группа "ЮТэйр" нарастила объем авиаперевозок в 2023 году

Средняя цена на перелет "экономом" по России выросла за 2023 год на 22,2%, в декабре она достигла отметки 7,6 тысячи рублей за тысячу километров полета. в 2022 году авиабилеты подорожали на 15,6%.

В ФАС отметили, что "период 2020-2022 годы не является репрезентативным с учетом различного уровня поддержки отрасли в период пандемии". Вместе с тем, по данным службы, рост стоимости билетов в 2023 году по отношению к 2019 году составит не более 10%, в настоящее время ФАС ожидает от авиакомпаний данные за декабрь для итогового мониторинга за прошедший год.

По данным сервиса "Яндекс.Путешествия", сильнее всего подорожало направление в Минеральные Воды, рост составил 50% к стоимости в 2022 году, и на 49% выросли цены на авиаперелеты в Махачкалу.

На третьем месте по росту цен на авиабилеты стоит Санкт-Петербург — 33%, Уфа — на 30%, рейсы в Москву выросли в цене на 29%. Перелеты в Екатеринбург и Калининград подорожали на 20-21%.