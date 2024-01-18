2024-01-18T21:43:02+03:00
2024-01-18T21:43:02+03:00
2024-01-18T21:43:02+03:00
2024
https://1prime.ru/tourism/20240118/842835384.html
Росстат сообщил о росте цен на перелеты "экономом" в 2023 году
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Средняя цена на авиаперелет экономклассом по России выросла на 22% в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена на перелет "экономом" по России выросла за... ПРАЙМ, 18.01.2024
бизнес, новости, туризм, россия, росстат, авиаперелеты, эконом
https://cdnn.1prime.ru/images/83921/30/839213090.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83921/30/839213090.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83921/30/839213089.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83921/30/839213089.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83921/30/839213077.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83921/30/839213077.jpg
https://1prime.ru/transport/20240118/842826476.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Средняя цена на авиаперелет экономклассом по России выросла на 22% в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Средняя цена на перелет "экономом" по России выросла за 2023 год на 22,2%, в декабре она достигла отметки 7,6 тысячи рублей за тысячу километров полета. в 2022 году авиабилеты подорожали на 15,6%.
В ФАС отметили, что "период 2020-2022 годы не является репрезентативным с учетом различного уровня поддержки отрасли в период пандемии". Вместе с тем, по данным службы, рост стоимости билетов в 2023 году по отношению к 2019 году составит не более 10%, в настоящее время ФАС ожидает от авиакомпаний данные за декабрь для итогового мониторинга за прошедший год.
По данным сервиса "Яндекс.Путешествия", сильнее всего подорожало направление в Минеральные Воды, рост составил 50% к стоимости в 2022 году, и на 49% выросли цены на авиаперелеты в Махачкалу.
На третьем месте по росту цен на авиабилеты стоит Санкт-Петербург — 33%, Уфа — на 30%, рейсы в Москву выросли в цене на 29%. Перелеты в Екатеринбург и Калининград подорожали на 20-21%.