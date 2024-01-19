МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Турецкие туротрасль учла прошлогодний неудачный опыт и предложила российскому рынку более привлекательные цены, что привело к заметному росту продажи у туроператоров в 2024 году, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Российского союза туриндустрии" (РСТ). Новая туристическая Мекка. Британцы оценили "личный проект" Путина

Глава комитета РСТ по агентской деятельности и директор УК сети турагентств "Магазин горящих путевок" (МГП) Сергей Агафонов рассказал, что турецкие отельеры скорректировали цены на текущий сезон, при этом слегка снизился курс евро.

"Все это благотворно сказывается на продажах направления в январе", — заявил он и отметил, что первый рабочий день 2024 года дал резкий всплеск продаж, а на второй рабочей неделе января объем продаж по Турции удвоился.

Генеральный директор "Пегас Туристик" Анна Подгорная сообщила, что в компании по данным на первую неделю января объемы более чем вдвое превосходили прошлогодний уровень.

"Это связано с хорошими ценами, а также с тем, что продажи были начаты раньше, чем в прошлом году, уже в октябре. Так, самый емкий рынок — Анталья — вырос у нас на 235%, Даламан — на 253%, Бодрум — на 290%", — пояснила она.

Руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова заявила, что с ценами на текущий год на данный момент определились 98% турецких отелей.

"Отельеры снизили цены для российского рынка, в итоге стоимость пакета в евро уменьшилась в среднем на 27%. Темпы раннего бронирования опережают прошлогодние показатели", — отметила она.

Ряд экспертов настроен более осторожно. Так, глава турагентства "Инфотур" Роман Елагин считает, что давать прогнозы по Турции сложно.

"Все будет зависеть от волатильности рубля. Цены в евро действительно меньше, чем год назад, зато курс евро по отношению к рублю выше. И это "съедает" снижение гостиничных цен", — пояснил он и добавил, что в прошлом году Турция сильно напугала путешественников высокими ценами, что "распылило" спрос на другие направления.

Ранее сообщалось, что в прошлом году стоимость отдыха в Турции резко подорожала из-за увеличения цен местными отельерами и ослабления курса евро. Спрос на российском рынке к началу летнего сезона оказался ниже всех прогнозов. Во второй половине спросом начал улучшаться. С января по ноябрь 2023 года страну посетили более шести миллионов россиян, что на 800 тысяч больше, чем за весь 2022 год.