АНКАРА, 19 янв — ПРАЙМ. Турцию в 2023 году, по предварительным данным, посетили 56,5 миллионов туристов, окончательные данные будут объявлены в конце январе, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Forbes: Турция сократила поставки в Россию из-за США

Турцию по итогам прошлого года посетили 51,4 миллиона туристов.

"В прошлом году у нас было 51,4 миллиона посетителей. В этом году об этом будет объявлено 31 января. По моему прогнозу, мы превысим 56,5 миллионов посетителей. Доходы будут гораздо выше. Для нас в туризме качество так же важно, как и количество", — сказал министр в интервью телеканалу Tv100.

Он добавил, что Турция летом того же года испытала упадок по российским туристам после ряда необдуманных заявлений оппозиции.

Ранее в предвыборных заявлениях ряд представителей оппозиции заявляли о необходимости подключения Анкары к санкциям против России и напоминания Москве о том, что Турция является членом НАТО. Тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что оппозиция своими заявлениями об антироссийских санкциях отпугивает туристов этой страны.

"2023-й стал сложным годом. У нас была программа на сумму 55,6 миллиардов долларов (прибыли по туризму — ред.). Шестого февраля столкнулись с "катастрофой века" (землетрясения на юго-востоке Турции — ред.), потом был стресс, вызванный выборами (президентскими и парламентскими). Были твиты на русском языке с призывами к санкциям в отношении российских туристов от лидеров оппозиции. Это сильно повлияло. До июня мы заметили сильный упадок в резервациях со стороны российских туристов. Потом произошла нормализация, но упадок был", — заключил он.

По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.