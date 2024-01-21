МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) прогнозирует, что рост туристических поездок по России по итогам 2023 года вырастет на 19-20%, сообщил президент РСТ Илья Уманский на пленарной сессии в рамках Дня спорта и туризма на форуме-выставке "Россия". В АТОР оценили рекордный турпоток россиян на Кубу

"Отрасль ожидает по итогам 2023 года очень существенный рост числа туристических поездок. Мы рассчитываем, что сможем вырасти на 19-20%", — сказал Уманский.

Согласно презентации, которую представил глава РСТ, число турпоездок по России по итогам 2023 года оценивается в 86 миллионов.