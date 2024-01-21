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2024
https://1prime.ru/tourism/20240121/842851445.html
РСТ ожидает роста турпоездок по России по итогам 2023 года
Туризм
Новости
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https://россиясегодня.рф
Российский союз туриндустрии (РСТ) прогнозирует, что рост туристических поездок по России по итогам 2023 года вырастет на 19-20%, сообщил президент РСТ Илья Уманский на пленарной... ПРАЙМ, 21.01.2024
бизнес, новости, туризм, россия, турпоток
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) прогнозирует, что рост туристических поездок по России по итогам 2023 года вырастет на 19-20%, сообщил президент РСТ Илья Уманский на пленарной сессии в рамках Дня спорта и туризма на форуме-выставке "Россия".
"Отрасль ожидает по итогам 2023 года очень существенный рост числа туристических поездок. Мы рассчитываем, что сможем вырасти на 19-20%", — сказал Уманский.
Согласно презентации, которую представил глава РСТ, число турпоездок по России по итогам 2023 года оценивается в 86 миллионов.