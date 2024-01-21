МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Россияне в 2023 году больше всего посетили Азию и Африку, пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитиков "Яндекс Путешествий". В АТОР оценили рекордный турпоток россиян на Кубу

Издание уточняет, что туристическое направление, которое в прошлом году показало максимальный спрос, оказалась Азия. Тройку первых открывает Япония (+570%). За ней следует Индонезия (+393%). Последнее место занимает Филиппины (+345%).

Аналитики "Яндекс Путешествий" изучили стоимость авиабилетов в обе стороны и цены за пребывание за ночь в двухместных номерах трехзвездочных отелей и получилось, что слетать в Японию будет стоить около 81 тысячи рублей, проживание в отеле от 3,3 тысячи рублей. Авиабилеты в Индонезию стоят 94,4 тысяч рублей, отель от одной тысячи. Перелет в Филиппины стоит 60 тысяч рублей, за ночевку нужно будет заплатить от 2,1 тысяч рублей, сообщает "Известия".

Более того, россияне стали чаще летать в Африку. Спрос на поездки в ЮАР (средняя цена за авиабилет в две стороны составляет 72,2 тысячи рублей) увеличился почти в два раза.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что зарубежные отельеры в 2024 году перейдут к более адекватной тарифной политике для туристов.

По прогнозам экспертов, рост цен не будет таким стремительным, как в 2023 году.