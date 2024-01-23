МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В периоды с 9 по 31 мая и с 1 по 25 декабря можно слетать на отдых со скидками, сообщила директор туристической фирмы "А-тур" Алина Белыбердина в интервью URA.RU. Российские туроператоры раскрыли, как помочь развитию зимнего туризма

"Выгодно отдыхать после майских праздников, а также с 1 по 25 декабря. В это время „горят" до 80% туров, поэтому можно хорошо сэкономить," — пояснила она.

Турагент отметила, забронировав туры в эти периоды можно сэкономить от 20% до 40%.

Белыбердина добавила, что снижение стоимости турпутевок связаны с низкой заполняемостью отелей и самолетов, а также с высоким спросом на отдых в майские и новогодние праздники.

"Самый дешевый тур в декабре 2023 года стоил примерно 45-50 тысяч рублей на двоих: в Египет или ОАЭ из Москвы или Екатеринбурга с завтраками. А в мае можно было улететь в Турцию за 35-40 тысяч по системе "Все включено", — заключила она.

Ранее россиянам рассказали о снижении стоимости туристических поездок в 2024 году.