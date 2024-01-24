МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Несмотря отсутствие прямых авиарейсов, турпоток из России на Кипр в прошедшем году увеличился на 45%, а самыми популярными периодами заездов стали май-июнь и бархатный сезон, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Кипр, Греция и Израиль заинтересованы в энергокоридоре в Европу

"В минувшем году в стране (на Кипре — ред.) побывало 65,8 тысяч граждан РФ. Это на 45% больше, чем было в 2022 году", — сообщили в АТОР со ссылкой на данные кипрской статистической службы.

При этом в ассоциации отметили, что рекордным остается 2019 год, тогда остров посетили почти 749 тысяч туристов из России.

"В 2023 году наши соотечественники летали на Кипр через третьи страны: в основном, через Армению, Кувейт и Бахрейн. Большую роль в возвращении российских туристов на Кипр сыграли туроператоры: в сезоне 2023 года они реализовали блочную полетную программу из Москвы в Ларнаку на крыльях Jazeera Airways c пересадкой в Кувейте", — добавили в АТОР.

"Чаще всего россияне путешествовали на Кипр в мае-июне и сентябре-октябре прошлого года: в каждый из этих периодов, когда активно летали рейсы Jazeera Airways, страну посетило порядка 16 тысяч туристов", — уточнили в сообщении.