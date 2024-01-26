МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в январе 2024 года стали самым популярным направлением для российских туристов, пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные исследования сервиса бронирования отелей MTS Travel. В ОАЭ раскрыли причину популярности России среди арабских туристов

Согласно данным, 17,5 процента россиян выбрали ОАЭ в качестве места отдыха. Второе место занял Таиланд, в который отправилось 15 процентов туристов, а Турция расположилась на третьем месте с 14 процентами. Египет и Китай, в свою очередь, заняли четвертое и пятое места, с показателями десять и восемь процентов, соответственно.

Ранее АТОР сообщала о резком увеличении турпотока из России на Кубу, который побил показатели, зафиксированные до пандемии COVID-19. Отмечалось, что Кубу в 2023 году посетили более 184 тысяч россиян.