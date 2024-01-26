2024-01-26T13:14:12+03:00
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2024-01-26T13:14:12+03:00
2024
https://1prime.ru/tourism/20240126/842898537.html
Стала известна самая популярная у российских туристов страна
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в январе 2024 года стали самым популярным направлением для российских туристов, пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные исследования сервиса... ПРАЙМ, 26.01.2024
бизнес, новости, туризм, россия, оаэ, турпоток
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в январе 2024 года стали самым популярным направлением для российских туристов, пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные исследования сервиса бронирования отелей MTS Travel.
Согласно данным, 17,5 процента россиян выбрали ОАЭ в качестве места отдыха. Второе место занял Таиланд, в который отправилось 15 процентов туристов, а Турция расположилась на третьем месте с 14 процентами. Египет и Китай, в свою очередь, заняли четвертое и пятое места, с показателями десять и восемь процентов, соответственно.
Ранее АТОР сообщала о резком увеличении турпотока из России на Кубу, который побил показатели, зафиксированные до пандемии COVID-19. Отмечалось, что Кубу в 2023 году посетили более 184 тысяч россиян.