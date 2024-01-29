МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Правительство России выплатит 1 миллион рублей авторам каждого из 10 проектов в области развития внутреннего туризма, всего наградой отмечены более 30 человек, сообщает пресс-служба кабмина. Ответственный бизнес выбирает инвестиции во внутренний туризм

"Наградой отмечены более 30 человек, усилиями которых были реализованы 10 инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма…. За каждый проект, отмеченный премией, его автору или коллективу будет выплачен 1 миллион рублей", — говорится в сообщении.

Премиями правительства, в частности, отмечены авторы проекта "Лыжи мечты — горы равных возможностей" в городе Миассе Челябинской области, одна из создательниц семейного музея-этнопарка "Деревня Тыгыдым" в Ярославской области, руководители и сотрудники российского государственного университета туризма и сервиса за реализацию проекта "Система дополнительного профессионального образования как механизм кадрового обеспечения реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Кроме того, в числе других лауреатов — организаторы конкурса профессионального мастерства "Иркутское гостеприимство", создатели многофункциональной информационной платформы "MICE-карта России: разработка и реализация программы продвижения регионов России для делового туризма", а также руководители туроператора "Алеан".

При отборе учитывалась социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства, добавляется в сообщении.