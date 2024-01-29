Правительство наградит авторов 10 проектов в области внутреннего туризма
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Правительство России выплатит 1 миллион рублей авторам каждого из 10 проектов в области развития внутреннего туризма, всего наградой отмечены более 30 человек, сообщает пресс-служба кабмина.
"Наградой отмечены более 30 человек, усилиями которых были реализованы 10 инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма…. За каждый проект, отмеченный премией, его автору или коллективу будет выплачен 1 миллион рублей", — говорится в сообщении.
Премиями правительства, в частности, отмечены авторы проекта "Лыжи мечты — горы равных возможностей" в городе Миассе Челябинской области, одна из создательниц семейного музея-этнопарка "Деревня Тыгыдым" в Ярославской области, руководители и сотрудники российского государственного университета туризма и сервиса за реализацию проекта "Система дополнительного профессионального образования как механизм кадрового обеспечения реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Кроме того, в числе других лауреатов — организаторы конкурса профессионального мастерства "Иркутское гостеприимство", создатели многофункциональной информационной платформы "MICE-карта России: разработка и реализация программы продвижения регионов России для делового туризма", а также руководители туроператора "Алеан".
При отборе учитывалась социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства, добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/tourism/20240129/842917086.html