2024-01-31T10:27:57+03:00
2024-01-31T10:27:57+03:00
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2024
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Россияне заняли первое место по числу туристов в Турции
Туризм
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Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане РФ заняли первое место по числу путешественников, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. "По... ПРАЙМ, 31.01.2024
бизнес, новости, туризм, турция, россия, туризм
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 31 янв — ПРАЙМ. Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане РФ заняли первое место по числу путешественников, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
"По итогам 2023 года Турцию посетило 56,7 миллиона туристов, это на 10% больше, чем в 2022 году", — сообщил Эрсой на брифинге в среду.
По его словам, первое место по числу туристов заняли граждане России.
"Граждане РФ (6,3 миллиона туристов) заняли первое место. Второе место (6,2 миллиона туристов) заняли граждане Германии. На третьем месте (3,8 миллиона туристов) — граждане Великобритании", — уточнил министр.