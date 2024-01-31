АНКАРА, 31 янв — ПРАЙМ. Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане РФ заняли первое место по числу путешественников, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. Анкара продолжит использовать конвенцию Монтре, заявил МИД Турции

"По итогам 2023 года Турцию посетило 56,7 миллиона туристов, это на 10% больше, чем в 2022 году", — сообщил Эрсой на брифинге в среду.

По его словам, первое место по числу туристов заняли граждане России.

"Граждане РФ (6,3 миллиона туристов) заняли первое место. Второе место (6,2 миллиона туристов) заняли граждане Германии. На третьем месте (3,8 миллиона туристов) — граждане Великобритании", — уточнил министр.