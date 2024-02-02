МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития ведет работу по переходу к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая и Ирана в Россию, соответствующий сервис планируется запустить на платформе "Гостех", сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Чернышенко призвал активнее переводить госсервисы на "Гостех"

"Мы будем добиваться того, чтобы коллеги упрощали электронную визу, соответственно, и групповой безвиз туристических обменов. Мы сейчас ведем работу по созданию сервиса по цифровизации всего этого процесса. Все необходимые решения уже сделаны. Это будет сервис на базе "Гостеха", чтобы сделать этот процесс прозрачным: от подачи списков туроператорами до, соответственно, доведения этих списков до пограничников", — сказал Кондратьев в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ).

В сентябре 2023 года Кондратьев в интервью РИА Новости говорил, что Минэкономразвития РФ ожидает завершения перехода к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая в Россию в первом-втором квартале 2024 года.

Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.