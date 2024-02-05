МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Средний чек на туры на предстоящие февральские праздники вырос примерно на треть к аналогичному периоду предыдущего года, при этом продажи несколько снизились, для поездок туристы в основном выбирают Таиланд, ОАЭ и Египет, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata на основе собственных данных. В АТОР спрогнозировали уровень цен на туры в Египет и Турцию этим летом

"В этом году туров пока продано меньше, чем в прошлом. Это связано с тем, что в прошлом году в феврале россияне получили подряд четыре выходных, и это было особенно привлекательно для путешествующих внутри страны. Несмотря на это средний чек на путешествия в февральские праздники за год увеличился со 147 тысяч рублей до 193 тысяч. Это связано с ростом цен, а также колебанием курса валют", — процитировали в сообщении слова директора по маркетингу Travelata Олега Козырева.

Он отметил, что самые популярные у россиян пляжные направления – Таиланд, ОАЭ и Египет. "Самым популярным стал Таиланд (23%). При этом в прошлом году первое место занимали отечественные курорты с такой же долей. Таиланд был на втором месте с 18%. Средний чек путешествия в Юго-Восточную Азию в этом году с захватом 23 февраля составляет 259 тысяч рублей, год назад поездка обходилась в 231 тысячу рублей", — рассказали в сервисе.

Аналитики отметили, что на втором месте по популярности в этом году Объединенные Арабские Эмираты. "В арабскую страну поедет 21% туристов из России. Средний чек — 208 тысяч рублей. В прошлом году доля страны была немного меньше — 18%, а средняя цена отдыха — 176 тысяч рублей", — уточнили в сервисе.

"Египет за год поднялся на одну позицию и набрал 16%. На этом направлении цена отдыха выросла со 160 тысяч рублей до 177 тысяч. Самым бюджетным отдыхом на февральские праздники два года подряд остается Россия (11%). В 2024 году средняя стоимость поездки составляет 75 тысяч рублей. Замыкает рейтинг Турция, она потеряла часть поклонников. Доля страны в структуре продаж снизилась с 14% до 11%. Средний чек, напротив, вырос со 106 тысяч до 120 тысяч рублей", — заключили в сервисе.