КАИР, 5 фев — ПРАЙМ. В прошлом году примерно 1,2 миллиона российских туристов посетили Египет, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. В АТОР спрогнозировали уровень цен на туры в Египет и Турцию этим летом

Ранее министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса рассказал, что в 2023 году страну посетили рекордные 14,9 миллиона зарубежных туристов.

"По предварительным оценкам, насколько мы знаем, в прошлом году Египет примерно посетили 1,2 миллиона российских граждан. Это не рекордные цифры. Рекорд был установлен в 2014 году, когда в Египет приехало 3,3 миллиона граждан России", — сказал Борисенко.

Он также рассказал, что Москва работает с Каиром над преодолением проблем, препятствующих увеличению туристического потока.

"Многие россияне любят Египет и с удовольствием приезжают сюда, поэтому работаем с египетскими властями над преодолением существующих логистических проблем, которые мешают увеличению потока туристов из России в Египет", — добавил посол.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 14.00 мск.