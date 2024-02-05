2024-02-05T08:30:39+03:00
2024-02-05T08:30:39+03:00
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2024
https://1prime.ru/tourism/20240205/842982806.html
Названо число россиян, посетивших Египет в прошлом году
Туризм
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В прошлом году примерно 1,2 миллиона российских туристов посетили Египет, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического... ПРАЙМ, 05.02.2024
бизнес, новости, туризм, россия, египет, туризм, российские туристы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАИР, 5 фев — ПРАЙМ. В прошлом году примерно 1,2 миллиона российских туристов посетили Египет, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.
Ранее министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса рассказал, что в 2023 году страну посетили рекордные 14,9 миллиона зарубежных туристов.
"По предварительным оценкам, насколько мы знаем, в прошлом году Египет примерно посетили 1,2 миллиона российских граждан. Это не рекордные цифры. Рекорд был установлен в 2014 году, когда в Египет приехало 3,3 миллиона граждан России", — сказал Борисенко.
Он также рассказал, что Москва работает с Каиром над преодолением проблем, препятствующих увеличению туристического потока.
"Многие россияне любят Египет и с удовольствием приезжают сюда, поэтому работаем с египетскими властями над преодолением существующих логистических проблем, которые мешают увеличению потока туристов из России в Египет", — добавил посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 14.00 мск.