МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Эфиопия и Россия заинтересованы в развитии туристических связей, хотя турпоток между государствами еще незначителен, страна надеется принимать более 10 тысяч россиян в год, заявил РИА Новости глава компании Yama Ethiopia Tours Тарику Ядете. Число белорусских туристов в России побило десятилетний рекорд

"Развитие двухсторонних отношений между Эфиопией и Россией невозможно без увеличения туристического потока между двумя странами. Ведь благодаря туризму люди лучше узнают друг друга, что благотворно сказывается в итоге и на контактах деловых людей", — сказал он на полях работы Российско-эфиопского бизнес-форума в ТПП РФ.

Сегодня, по его словам, поток этот незначителен, но в ближайшее время Эфиопия рассчитывает на его рост. "Мы надеемся принимать более 10 тысяч россиян в год", — добавил Ядете.

"Эфиопии есть, что показать, ее туристический потенциал для россиян огромен",- рассказала РИА Новости старший менеджер по маркетингу и продажам авиакомпании Ethiopian Airlines Елена Константинова. "Не будем забывать, что Эфиопия — историческая родина Пушкина. В стране более 15 объектов наследия ЮНЕСКО, более 300 православных храмов. Там уникальная природа и фауна",- напомнила она.

Эфиопия — огромный транспортный узел, откуда отправляются туристы, как в другие страны Африки, так и мира, отметила Константинова. Между Москвой и Аддис-Абебой выполняется 4 прямых рейса в неделю на Boeing 787 Dream Liner. "Но в случае необходимости, мы легко можем увеличить частоту рейсов ",- заключила она.