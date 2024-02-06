МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Новые национальные маршруты для иностранных туристов по России могли бы кратно увеличить туристический поток из-за рубежа, считает соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Алексей Венгин. В Минэкономразвития назвали перспективное туристическое направление

"Есть мнение, что нам необходимы новые национальные маршруты для иностранных туристов. Чтобы иностранный турист приезжал, получал рекламу и видел там в предложениях не только уже известные регионы, а целые маршруты по тем направлениям, которые могут его заинтересовать… Это позволит увеличить и кратность поездок, и показать всю территорию России большему количеству людей", — сказал Венгин.

Он отметил, что для туристов из стран Азии, например, можно было бы предложить тур с прилетом во Владивосток, а затем построить их маршрут через Хабаровск, Благовещенск, Читу, с заездом в Якутию, а отправление домой устроить из Бурятии, чтобы они побывали на Байкале.

При это Венгин уточнил, что у туроператоров и регионов пока нет механизмов по консолидации и созданию таких продуктов и их необходимо разрабатывать.

Также, по его словам, отрасль видит спрос со стороны зарубежных туристов на нишевые нестандартные маршруты. "Нам нужно использовать этот интерес и формировать в том числе нишевые продукты. Например, продукты для любителей снегоходов и рыбалки, автотуризм", — сказал он.