МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россияне являются одними из самых желанных гостей в Мьянме, их количество за год выросло более чем на 100%, однако показатели все еще имеют больной потенциал для роста, заявил в интервью РИА Новости посол России в Республике Союз Мьянма Искандер Азизов. Российские туристы столкнулись с ростом цен в Турции, заявил эксперт

"Правительство Мьянмы принимает серьезные шаги по развитию туристического сектора. Для этого есть все предпосылки: богатое культурно-историческое наследие, природа, прекрасные возможности для пляжного отдыха… Россияне являются одними из самых желанных гостей", — отметил дипломат.

По его словам, мьянманцами была разработана и осуществляется специальная программа под названием Welcome Russia, в рамках которой для участников рынка проводятся тренинги и обучающие семинары, в том числе по русскому языку, сняты визовые ограничения для российских граждан. Более того, отрабатываются вопросы, связанные с обеспечением привычным, в том числе детским, питанием, запущен прямой авиарейс между Новосибирском и городами Янгон и Мандалай, проводятся мероприятия по популяризации туристических возможностей Мьянмы.

"К сожалению, пока Мьянму посещает незначительное количество туристов из России — 3272 человека в 2023 году. Однако, это все равно позволяет говорить о росте более чем в 100% по сравнению с 2022 годом (1405 человек)", — заключил Азизов.