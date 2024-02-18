АНКАРА, 18 фев — ПРАЙМ. Правительство Турции к 2028 году рассчитывает попасть в первую тройку стран по числу туристов и получить доход в сто миллиардов долларов от отрасти, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. В Турции продажи квартир в новостройках упали до минимальных значений

Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр. Прибыль Турции от туризма в 2023 году составила 54,3 миллиарда долларов, рост по сравнению с прошлым годом составил 17%. В 2024 году целью правительства Турции является отметка в 60 миллионов туристов и 60 миллиардов долларов прибыли.

"В настоящее время Турция является лучшей и наиболее интенсивно продвигаемой туристической страной в мире. В 2022 году, благодаря тому, что мы хорошо справились с пандемией, мы вышли на четвёртое место по числу туристов в мире. Теперь, в этом году, мы, надеюсь, сохраним пятое место. Наша цель — не оставаться на этой строчке. Мы хотим занять третье место до 2028 года. Наша цель по доходам также очень велика. У нас есть цель — 100 миллиардов долларов в 2028 году. Я думаю, что мы будем реализовывать её шаг за шагом, своевременно выполняя все планы и предпринимая необходимые шаги", — приводит слова министра газета Ekonomım.