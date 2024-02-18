Турция к 2028 году рассчитывает попасть в первую тройку стран по числу туристов
АНКАРА, 18 фев — ПРАЙМ. Правительство Турции к 2028 году рассчитывает попасть в первую тройку стран по числу туристов и получить доход в сто миллиардов долларов от отрасти, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр. Прибыль Турции от туризма в 2023 году составила 54,3 миллиарда долларов, рост по сравнению с прошлым годом составил 17%. В 2024 году целью правительства Турции является отметка в 60 миллионов туристов и 60 миллиардов долларов прибыли.
"В настоящее время Турция является лучшей и наиболее интенсивно продвигаемой туристической страной в мире. В 2022 году, благодаря тому, что мы хорошо справились с пандемией, мы вышли на четвёртое место по числу туристов в мире. Теперь, в этом году, мы, надеюсь, сохраним пятое место. Наша цель — не оставаться на этой строчке. Мы хотим занять третье место до 2028 года. Наша цель по доходам также очень велика. У нас есть цель — 100 миллиардов долларов в 2028 году. Я думаю, что мы будем реализовывать её шаг за шагом, своевременно выполняя все планы и предпринимая необходимые шаги", — приводит слова министра газета Ekonomım.
https://1prime.ru/tourism/20240218/843101663.html