МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития предложило ввести невозвратные тарифы в российских отелях, проект соответствующего закона может быть внесен в правительство в апреле, следует из утвержденной кабмином дорожной карты по внесению изменений в нормативное регулирование в сфере туризма. Грецию в 2023 году посетило рекордное число туристов

"Разработаны критерии и условия применения невозвратных тарифов в целях соблюдения баланса интересов всех участников правоотношений и возможности бронирования места в классифицированном средстве размещения по более низким ценам в сравнении с возвратными тарифами", — говорится в документе.

Согласно дорожной карте, до апреля 2024 года проект федерального закона планируется внести в правительство, к октябрю законопроект рассчитывают внести в Госдуму. Одобрение закона Совфедом намечено на февраль 2025 года.

В свою очередь в Минэкономразвития уточнили РИА Новости, что в проекте закона предусмотрена возможность для гостиниц устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф, а для туристов — выбирать, каким тарифом воспользоваться. "Так, в перспективе можно будет выбрать невозвратный тариф и забронировать номер по более низкой цене, или выбрать возвратный тариф и снизить риски, связанные с возможной отменой поездки", — уточнили в ведомстве.

"Рассчитываем, что принятие законопроекта увеличит доступность проживания для гостей благодаря возможности бронирования по более низким ценам, а гостиницам позволит более эффективно планировать свою деятельность и снизить издержки", — заключили в Минэкономразвития.