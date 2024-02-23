СТАМБУЛ, 23 фев — ПРАЙМ. Число посетивших Турцию в январе россиян снизилось почти на 18% по сравнению с январем 2023 года, следует из полученной РИА Новости статистики министерства туризма Турции. Грецию в 2023 году посетило рекордное число туристов

По данным министерства, Турцию в январе посетили 230 тысяч 579 россиян, что на 17,6% ниже показателей января 2023 года — тогда в страну прибыли 279 тысяч 818 граждан РФ.

Тем не менее россияне возглавили список посетивших Турцию иностранцев, их доля составила более 11%. Также в топ-5 Иран, Болгария, ФРГ и Грузия.

В целом же за январь Турция приняла более 2 миллионов 47 тысяч туристов, улучшив на 2% показатели прошлого года. Почти 57% туристов прибыли в страну через Стамбул.

Турцию по итогам 2023 года посетили более 56 миллионов туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. При этом турецкие гостиницы в 2023 году были в среднем заполнены чуть более чем на 50%, показатель снизился на 25% по сравнению с годом ранее.

Турции необходимо избавиться от образа дешевого направления для туристов, в то же время перед ней стоит задача предложить качественный продукт туристам с различным бюджетом, заявил ранее глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Эркан Ягджы.