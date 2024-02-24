МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Топ-5 самых впечатляющих и интересных мест для путешествия по Поднебесной возглавляет заповедник панд в Чэнду, за ним следуют озера Юэяцюань и Сиху, висячий монастырь Сюанькун-сы и красный пляж Паньцзинь, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей "Яндекс Путешествия". Российские туристы прибыли в Пхеньян впервые за четыре года

Там изучили данные по поиску авиабилетов и бронированию отелей и выяснили, что в 2023 году Азия стала самым быстрорастущим направлением для поездок у россиян. "Впервые после пандемии Китай вошел в топ-10 самых востребованных зарубежных направлений у россиян", — отметили в сервисе.

В этой связи эксперты рассказали о местах, которые полезно взять на заметку при планировании путешествия в Китай. Первое — заповедник панд в Чэнду. Это центр разведения больших панд. Здесь можно увидеть этих редких и животных в их естественной среде обитания, в том числе посмотреть на процесс кормления. Заповедник расположен в провинции Сычуань и является домом для более чем 100 панд.

"Перелет из Москвы в Чэнду в одну сторону с пересадкой обойдется в среднем от 27 тысяч рублей, а если прямым рейсом, то от 36 тысяч рублей. Заповедник находится на станции Panda Avenue (розовая ветка метро), поездка из центра города стоит 4 юаня. А остановиться туристы могут в отелях в центре города от 8,4 тысячи рублей за ночь на двоих", — рассказали в сервисе.

ОЗЕРО В ПУСТЫНЕ И МОНАСТЫРЬ В ВОЗДУХЕ

Еще одно интересное место — озеро Юэяцюань. Эта природная достопримечательность северо-западного Китая находится в самом сердце пустыни Гоби. Озеро в форме полумесяца в 150 метров длиной окружено оазисом с пагодами в традиционном стиле и садами. Из-за расположения в одном из самых засушливых мест на планете Юэяцюань находится под угрозой исчезновения и входит в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Мьянме заявили, что карты "МИР" улучшат туризм между Россией и Мьянмой

"Озеро расположено в пяти километрах от Дуньхуана. Одним из самых доступных маршрутов до него будет рейс из Москвы до Урумчи с пересадкой в Ташкенте. Перелет в одну сторону стоит от 32,6 тысячи рублей. Летом ежедневное авиасообщение соединяет город с Пекином, Сианем, Ланьчжоу и Урумчи. В зимнее время часть рейсов отменяются, поэтому расписание нужно уточнять дополнительно. Для остановки можно выбрать гостиницу в центре города всего за 2,1 тысячи рублей за ночь на двоих", — сообщили в компании.

"Посещение озера Юэяцюань в пустыне Гоби наиболее комфортно в теплые месяцы — с мая по октябрь, когда средняя дневная температура воздуха достигает плюс 35 градусов. Отправляясь на экскурсию на верблюдах с ночевкой в пустыне, важно учитывать, что ночи в Гоби могут быть холодными, и даже летом температура воздуха может опускаться до нуля", — добавили эксперты.

Третий объект — находящийся у Великой Китайской стены на отвесных утесах "висячий монастырь" Сюанькун-сы. В нем объединены три основные религии Китая — буддизм, даосизм и конфуцианство. Этот монастырь был построен более 1,5 тысячи лет назад, и до сих пор является действующим. Он "висит" на высоте более 70 метров и состоит из нескольких зданий, соединенных между собой мостами.

"Монастырь расположен в 65 километрах к юго-востоку от города Датун. Из Москвы можно долететь с одной пересадкой в Шанхае за 67,8 тысячи рублей в одну сторону. Далее из города до Сюанькуна и священной горы Хэншань добраться можно на туристических автобусах. Для остановки в городе есть множество вариантов проживания. Одна ночь в номере на двоих будет стоить от 4,9 тысячи рублей", — сообщили в сервисе.

Эксперты напоминают туристам: "находясь в храме не стоит забывать о тишине, чтобы не тревожить монахов". "Висячий монастырь Сюанькун-сы находится на скалах приличной высоты, поэтому комфортная обувь с хорошей подошвой будет жизненно необходима для безопасного подъема и перемещения по монастырю", — указали в "Яндекс Путешествиях".

КРАСНЫЙ ПЛЯЖ И ОЗЕРО

Еще одно из наиболее захватывающих природных чудес Китая — пляж Паньцзинь, уникальная часть крупнейшего в мире болота, где красные водоросли превращают все вокруг в марсианский пейзаж. Прогуляться здесь можно по специально построенным деревянным мостам, которые позволяют насладиться этой экосистемой, не нарушая ее баланса. Россия утроила экспорт шоколада в Китай, заявили в ассоциации

"Прямой рейс Москва-Пекин в обе стороны обойдется от 63,7 тысячи рублей. Далее добраться до городского округа Паньцзинь, где и расположен знаменитый красный пляж, можно на прямом автобусе или на поезде. Остановиться можно в одной из множества гостиниц в Паньцзине, номер за ночь на двоих будет стоить от 4,1 тысячи рублей", — сказали в сервисе.

"С мая по сентябрь приливы и отливы создают удивительные отложения красного водорослевого покрова на песчаном пляже. Наибольшую яркость вся поверхность реки вдоль побережья приобретает к осени, когда выброшенные на берег водоросли начинают подсыхать", — добавили там.

Озеро Сиху — одно из самых красивых озер в Китае, оно расположено в провинции Хунань. Озеро окружено горами и зелеными лесами, что создает неповторимую атмосферу. Здесь можно насладиться красивыми пейзажами, прогуляться по набережной или прокатиться на лодке.

"Билет из Москвы в Ханчжоу в одну сторону прямым рейсом в среднем стоит от 24,4 тысячи рублей. Оттуда легко добраться до озера Сиху на такси, автобусе или арендованном автомобиле. В среднем одна ночь в двухместном номере в Ханчжоу будет стоить от 6,2 тысячи рублей", — сообщили в компании.

"Озеро Сиху красиво в любое время года, но каждый сезон имеет свои особенности. Весной и осенью очень живописно, а летом можно насладиться прохладной водой. Кроме того, в июле всюду цветут лотосы. Также в семь вечера на озере начинается шоу фонтанов, его можно посетить бесплатно", — указали в "Яндекс Путешествиях".