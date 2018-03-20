FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Прокуратура ФРГ расширила расследование в отношении Volkswagen по дизельгейту


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Прокуратура немецкого Брауншвейга расширила расследование в отношении концерна Volkswagen, автопроизводителя подозревают в обмане инвесторов и общественности относительно истинного масштаба "дизельного скандала", сообщила газета WirtschaftsWoche.

По данным издания, в начале марта прокуратура провела обыски в 13 офисах компании в Вольфсбурге, где находится штаб-квартира Volkswagen. Целью обысков была "проверка подозрения в совершении преступления, расследование и идентификация действующих ответственных лиц", сообщил представитель прокуратуры изданию.

"Были изъяты бумаги и большие объемы электронных данных, в ближайшие недели их оценят и сделают заключение", - сообщил представитель прокуратуры.

Власти проверяют заявление, сделанное Volkswagen 9 декабря 2015 года, из-за подозрений, что его содержание было некорректным и могло стать повлечь за собой манипулирование рынком.

Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Версия для печати

Дизельгейт

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ