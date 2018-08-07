МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России отклонила иск низкобюджетной авиакомпании "Победа" к Минтрансу и не стала изымать из Федеральных авиационных правил перечень вещей, которые пассажир может бесплатно брать с собой в самолет сверх установленной нормы ручной клади, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре прошлого года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детскую люльку, костыли, роллаторы, верхнюю одежду.

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"Победа" решила оспорить правила перевозки ручной клади, так как, по мнению перевозчика, они не учитывают вместимость багажных полок самолета. Как отмечал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков, из-за того, что на рейсах "Победы" практически всегда 100-процентная загрузка, пассажиры могут брать с собой на борт только рассчитанную норму багажа (36*30*27 см). Сверх этих размеров ничего больше разместить в салоне невозможно, говорил Калмыков.

Как полагает адвокат "Победы" Генрих Падва, Минтранс неправомерно вторгается в сферу правового регулирования авиаперевозок. "Министерство транспорта неправомерно вторгается в сферу правового регулирования Воздушного кодекса и самовольно устанавливает… дополнительные, то есть не предусмотренные федеральным законом обязанности перевозчика принимать к перевозке вещи сверх нормы", — заявил Падва. Адвокат также напомнил, что часто при большом количестве ручной клади для пассажиров, заходящих в салон последними, на полках уже не остается свободного места.

Однако Минтранс отметил, что ведомство подготовило проект изменений в ФАП в части провоза ручной клади. "Истец говорит, что министерство транспорта выходит за пределы своих полномочий, устанавливая понятие "сверх нормы". Мы (проектом изменений правил — ред.) во избежание всех недопониманий уходим от понятия "сверх нормы", включая (перечень из пункта 135 — ред.) в пункт 133", — сказала представитель Минтранса.

В свою очередь Калмыков заметил, что авиакомпания намерена обжаловать решение Верховного суда. "Мы будем это решение обжаловать, — сказал он, добавив, что в случае, если "Победе" не удастся добиться пересмотра правил провоза ручной клади, лоукостеру придется пересмотреть свои правила.