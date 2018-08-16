МОСКВА, 16 авг /ПРАЙМ/. Совет директоров объединенной французско-голландской авиакомпании Air France-KLM назначил новым генеральным директором топ-менеджера Air Canada Бенджамина Смита (Benjamin Smith), говорится в заявлении Air France-KLM.

"Бенджамин Смит начнет выполнять свои обязанности в Air France-KLM не позднее 30 сентября 2018 года. До этого времени будет работать временная структура управления, утвержденная 15 мая", — отмечает компания.

В сообщении добавляется, что до недавнего времени Смит был главным операционным директором авиакомпании Air Canada.

Объявление о новом назначении последовало спустя более чем три месяца после того, как предыдущий гендиректор авиалиний Жан-Марк Жанаяк ушел с поста после того, как профсоюз пилотов компании отклонил его предложения по оплате труда, целью которых было прекратить волну забастовок в Air France.

Авиакомпания Air France была образована 7 октября 1933 года. Она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France объединилась с голландской авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже.