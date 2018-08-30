МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Совет директоров "Совкомфлота" утвердил решение о дополнительном выпуске акций в количестве почти 281 миллион штук на основании ранее принятого акционерами решения об увеличении уставного капитала компании путем допэмиссии, следует из сообщения компании.

"Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг — обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Совкомфлот" в количестве 280,957 миллиона штук, размещаемых путем открытой подписки, на основании решения об увеличении уставного капитала ПАО "Совкомфлот" путем размещения дополнительного выпуска акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Совкомфлот" 1 марта", — говорится в сообщении по итогам заседания совета 28 августа.

Номинальная стоимость одной бумаги — 1 рубль.

Совет директоров "Совкомфлота" 28 февраля 2017 года и 27 января 2016 года утверждал изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций в количестве около 281 миллиона штук, который был зарегистрирован ЦБ еще в 2015 году, следует из сообщений компании.

Как сообщал эмитент, Банк России 19 марта 2018 года признал несостоявшимся дополнительный выпуск около 281 миллиона акций "Совкомфлота" в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска и аннулировании его государственной регистрации.

Государство уже много лет планирует приватизировать "Совкомфлот". Продажа 25% минус 1 акции компании планировалась и в прошлом году. В декабре глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что работа над сделкой продолжается, и есть вероятность, что она состоится в 2018 году.

"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит России.