БРЮССЕЛЬ, 5 ноя /ПРАЙМ/. Ограничения на полеты в Европу до сих пор действуют в отношении иранской авиакомпании Iran Air, против которой США ввели санкции, свидетельствует документ Еврокомиссии.

США включили в понедельник в список антииранских санкций крупнейшую иранскую авиакомпанию Iran Air, а также 67 самолетов, эксплуатируемых авиакомпанией. Согласно информации с сайта авиакомпании, она осуществляет рейсы в том числе в Стокгольм, Амстердам, Париж, Рим, Франкфурт, Кельн, Лондон, Милан, Вену и Гамбург.

ЕС снял запрет на полеты Iran Air летом 2016 года. При этом авиакомпания все еще фигурирует в списке авиаперевозчиков, в отношении которых власти ЕС сохранили некоторые ограничения в зависимости от используемого типа самолетов.

"Приложение Б, список авиаперевозчиков, которые подлежат оперативным ограничениям в рамках ЕС: Iran Air, все самолеты типа Fokker F100 и Boeing B747", — говорится в базе данных авиационной безопасности ЕК.

По данным иранской авиакомпании, в ее флоте также используются самолеты Airbus.

Полеты в Бельгию из Тегерана осуществляет другая иранская авиакомпания Qeshm Air, которая не числится в "черных списках".