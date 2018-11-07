МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. "Делопортс" до 2020 года направит свыше 7,3 миллиарда рублей на реализацию проектов своей комплексной инвестпрограммы, сообщили РИА Новости в стивидорной компании.

"Инвестиции в строительство самого глубоководного в России на сегодняшний день причала №38 на контейнерном терминале "НУТЭП" составят порядка 3,6 миллиарда рублей. Его запуск намечен на начало второго квартала 2019 года. На увеличение перевалочных мощностей зернового терминала "КСК" до 2020 года выделено 3,7 миллиарда рублей", — сообщила стивидорная компания.

На реализацию проекта "КСК" в Новороссийске компания выделит 2,2 миллиарда рублей собственных средств и 1,5 миллиарда рублей получит по кредитной линии, субсидируемой министерством сельского хозяйства. Проект "НУТЭП" (тоже Новороссийск) также реализуется как за счёт собственных средств, так и средств, привлечённых в коммерческих банках, уточнили в компании.

Инвестиции в "КСК" помогут увеличить пропускные мощности перевалки зерна на терминале на 1,5 миллиона тонн — до 6,5 миллиона тонн в год к 2020 году. Глубоководный причал "НУТЭП", в свою очередь, позволит обеспечить подход к терминалу судов океанского класса вместимостью до 10 тысяч тонн TEUs и увеличит мощность контейнерного терминала в два раза — до 700 тысяч TEUs.

"Делопортс" в конце 2018 года также планирует пополнить собственный буксирный флот на базе сервисной компании "Дело". Сегодня компания оперирует тремя буксирами Damen. Поставка двух дополнительных судов ожидается до конца текущего года. Стоимость проекта пока не раскрывается.

"Делопортс" — российская холдинговая компания, владеющая стивидорными активами и сервисной компанией группы компаний "Дело", принадлежащей Сергею Шишкарёву. Активы объединены в холдинг в 2012 году.