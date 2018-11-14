ВАШИНГТОН, 14 ноя /ПРАЙМ/. Аэропорт Денвера в штате Колорадо признан лучшим в США, свидетельствует впервые составленный рейтинг лучших среди крупных американских аэропортов, составленный газетой Wall Street Journal.

Оценка проводилась по 14 параметрам, объединенных в три группы: качество, надежность и удобство. Также учитывались результаты опроса 4,8 тысячи читателей газеты.

За Денвером, который обслуживает более 60 миллионов пассажиров в год, расположились аэропорты Орландо, Финикса, Атланты и Далласа.

В рейтинге из 20 позиций последние места предсказуемо заняли три аэропорта города Нью-Йорк — аэропорт имени Кеннеди, имени Ла Гуардиа и аэропорт Ньюарка. Все три отличаются крайне высокой загрузкой, большими очередями и частыми опозданиями рейсов.