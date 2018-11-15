МЕХИКО, 15 ноя /ПРАЙМ/. Итальянская компания Lamborghini (принадлежит концерну Volkswagen), специализирующаяся на выпуске люксовых автомобилей, совместно с компанией GBS Air Enterprises, занимающейся сдачей в аренду самолетов, готова купить лайнер президента Мексики, сообщил глава GBS Air Enterprises Густаво Хименеса Понс.

Речь идет о лайнере Boeing 787-8 Dreamliner, который был куплен для главы государства в 2016 году. Стоимость самолета тогда составила почти 219 миллионов долларов.

Понс продемонстрировал журналистам в Мехико письмо от Lamborghini, в котором компания подтверждает свой интерес к покупке как лайнера, так и еще 20 летательных аппаратов, входящих в состав президентской флотилии. О предстоящей их продаже заявил будущий глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступающий в должность 1 декабря.

При этом Понс считает абсурдным выставлять этот самолет на тендер, если его компания и Lamborghini являются единственным покупателем. "Участвовать в тендере, будучи единственным заявителем, означало бы вступить в игру, в которую я не намерен вступать. Самолет имеет цену, он имеет некоторые характеристики, которые ценятся рынком, и это то, что я намерен предложить, — прямую покупку", — приводит портал Milenio заявление Понса.

По его словам, он намерен заплатить за лайнер ровно ту цену, которую он стоит, и "ни долларом больше, ни долларом меньше". При этом озвученную ранее цену за лайнер в 7,5 миллиарда песо (около 368 миллионов долларов) он назвал полностью оторванной от реальности.