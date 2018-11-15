ТОКИО, 15 ноя /ПРАЙМ/. Японская авиакомпания JAL как минимум 12 раз с августа прошлого года задерживала авиарейсы из-за того, что ее пилоты находились под влиянием алкоголя, сообщила в четверг японская газета "Майнити".

Случаи повышенного содержания спирта в крови пилотов были выявлены после того, как авиакомпания обязала их проходить тесты на алкоголь с помощью новых датчиков с трубкой, данные которых фиксируются в онлайн-режиме.

Превышение нормы содержания алкоголя было выявлено с тех пор у 19 пилотов, и 12 из них пришлось заменить, что и привело к задержкам рейсов.

Установленная в JAL норма алкоголя в крови пилотов составляет не более 0,1 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и им запрещено пить спиртное позже, чем за 12 часов до полета.

По данным "Майнити", в конце октября в Лондоне был задержан полицией второй пилот с рейса, отправлявшегося в Токио, когда от него пахло алкоголем. Еще один случай произошел в июне 2016 года в городе Канадзава, когда задержанный в нетрезвом состоянии пилот стал дебоширить в полиции и его арестовали по обвинению в воспрепятствовании правоохранительным органам в исполнении служебных обязанностей.