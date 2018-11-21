КРАСНОЯРСК, 21 ноя /ПРАЙМ/. Аэропорт Норильска, закрытый во вторник из-за метели, могут открыть после 13.00 (07.00 мск), сообщили РИА Новости в аэропорту.

Ранее сообщалось, что вездеходы вывозят людей из аэропорта Норильска. Сам аэропорт и дорога до Норильска и Дудинки закрыты из-за метели и штормового ветра.

"По фактической погоде рейсы задерживаются. Пока ни один рейс не летит. Все задерживаются. Информация по рейсам будет в районе 13 часов", — сказал собеседник агентства.

В аэропорту уточнили, что на запасных аэродромах ожидают рейсы из Москвы и Новосибирска. Также задержаны утренние рейсы из Норильска в Москву и другие регионы.

По прогнозам синоптиков, 21 ноября на юге Таймырского муниципального района сохранится метель и очень сильный южный ветер с порывами до 20 метров в секунду, местами до 25-30 метров в секунду.