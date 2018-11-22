МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Главы автоконцернов Volkswagen, Daimler и BMW были приглашены на встречу с представителями правительства США для обсуждения американских таможенных тарифов на импорт автомобилей, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, встреча может состояться в ближайшее время, возможно, на следующей неделе. Будет ли присутствовать на ней президент США Дональд Трамп, пока неизвестно.

По данным издания, это приглашение вызвало недовольство в Брюсселе и Берлине. Со стороны ЕС в этом видят попытку Трампа обойти канал между еврокомиссаром по торговле ЕС Сесилией Мальстрём и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. В свою очередь, германское правительство считает, что эта встреча может быть использована для получения информации от автопроизводителей, которую потом можно использовать в переговорах с ЕС.

Как отмечает газета, компании официально не подтвердили информацию о возможной встрече.

Президент США Дональд Трамп заявил в июне, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также уже поручил министру торговли страны Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом.