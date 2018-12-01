ТОКИО, 1 дек /ПРАЙМ/. Будущие отношения автомобильных компаний Nissan, Renault и Mitsubishi должны определять не правительства, а частный бизнес, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ президенту Франции Эманнуэлю Макрону в связи с недавним арестом главы этого промышленного альянса Карлоса Гона, передает в субботу агентство Киодо.

По его данным, краткие переговоры Абэ и Макрона состоялись накануне на полях саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе.

Макрон назвал альянс трех компаний "символом японо-французского экономического сотрудничества" и высказался за его сохранение.

"Правительства не должны брать на себя решения о том, как должен поступать альянс (трех компаний)", — приводит Киодо слова японского премьера.

Его встреча с Макроном состоялась в Буэнос-Айресе по просьбе французских властей после того, как глава альянса Nissan, Renault и Mitsubishi Карлос Гон был арестован по подозрению в финансовых махинациях и уклонении от налогов. Японские компании Nissan и Mitsubishi освободили его от должности топ-руководителя, но Гон продолжает возглавлять Renault и формально остается главой альянса трех компаний.

Карлос Гон был арестован 19 ноября по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы, в частности, те, которые ему полагаются после ухода в отставку. Согласно японскому законодательству, выходное пособие также должно быть задекларировано, как только станет известна его сумма.

Японская прокуратура заявила, что Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов).

Утверждается также, что Гон приобрел недвижимость в Париже, Бейруте, Рио-де-Жанейро и Амстердаме на деньги компании. Приобретение жилья никак не было обусловлено служебной или коммерческой необходимостью, оно находилось в пользовании Гона и его семьи.