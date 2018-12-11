МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Мужчины с доходом от 200 тысяч рублей чаще всего покупают электромобили, следует из исследования Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

"Более трети (34%) россиян, владеющих электрокарами, приобрели экологичный транспорт ради "статусности"… При этом чаще всего покупателями электромобилей оказываются мужчины в возрасте от 25 до 45 лет с доходом свыше 200 тысяч рублей в месяц", — говорится в исследовании.

Более 78% владельцев или потенциальных покупателей электрокаров — люди с уровнем дохода более 200 тысяч рублей. При этом 15% из них брали кредит на покупку экологичного транспорта. Такое положение вещей связано с тем, что на данный момент цена электромобилей по-прежнему остается высокой — в среднем около 4-5 миллиона рублей.

Кроме того, в России пока нет развитой инфраструктуры для подзарядки и обслуживания электрокаров, поэтому для массового потребителя электрокар все еще остается только "дорогой игрушкой", повышающей статусность владельца, отмечает "Автонет". 12% респондентов заявили, что их ежемесячный доход составляет от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей, 10% — от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Все представители последних двух групп также брали потребительский кредит на покупку электрокаров.

Около 52% респондентов заявили, что приобретение электрического транспорта связано с его экологичностью; 34% назвали главным аргументом к покупке электромобиля статусность; 11% заявили, что одна из причин покупки электрокара — экономия. 3% — отметили, что главное в инновации дизайн.

Специалисты "Автонета" провели исследование среди 1100 россиян в возрасте от 21 года до 65 лет, владеющих электромобилями или собирающимися приобрести такой вид транспорта. Из них 15% — женщины, 75% — мужчины.