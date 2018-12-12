ДУБАЙ, 12 дек /ПРАЙМ/. Генеральный директор авиакомпании Flydubai шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум заявил, что бюджетный авиаперевозчик не собирается отказываться от новейших самолетов Boeing 737 MAX из-за катастрофы Lion Air в Индонезии, сообщает эмиратское издание The National.

Flydubai получила новый самолет Boeing 737 MAX 8 первой среди авиакомпаний Ближнего Востока и является одним из крупнейших его заказчиков в мире. В течение следующих десяти лет авиапарк Flydubai пополнится почти 300 самолетами этого типа.

"Мы всегда знали, что самолет может иметь неполадки, особенно если это недавно запущенная модель. Я уверен, что Boeing с этим справится", — заявил шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум на выставке Middle East Business Aviation Association (MEBAA) в Дубае.

Самолеты 737 MAX 8 компании Boeing в конце прошлого месяца оказались в центре мирового внимания после того, как самолет аналогичной модели индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air потерпел крушение в море в районе побережья Западной Явы. На борту самолета находились 189 человек, выживших нет.

После авиакатастрофы компания Boeing выпустила предупреждение для операторов в связи со сбоем в датчике угла атаки. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), проблемы с датчиками самолета Boeing 737 Max могут коснуться 246 машин по всему миру.