СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек /ПРАЙМ/. Компанию-оператора Керченской паромной переправы "Морская дирекция" планируется преобразовать в крымско-сирийскую судоходную компанию, сообщил вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Ранее правительство региона отменило процедуру ликвидации "Морской дирекции", которая утратила былую целесообразность, так как поток грузового и легкового транспорта забрал на себя мост через Керченский пролив.

"В ближайшее время будет завершена линия по созданию совместной судоходной компании. Сейчас по указанию главы республики планируется преобразовать "Морскую дирекцию" в такую компанию", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, в планах завершить создание судоходной компании до конца текущего года.

"До нового года, если это будет возможно, постараемся успеть создать судоходную компанию", — подчеркнул вице-премьер.

В середине октября крымская делегация посетила Сирию. В рамках визита был подписан меморандум об экономическом сотрудничестве, а также утверждены планы совместных действий. В документах речь шла о создании торгового дома, судоходной компании, взаимных поставках товаров, налаживании авиасообщения между Сирией и Крымом.