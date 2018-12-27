ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек /ПРАЙМ/, Ольга Ерачина. Пассажиры рейса Ноябрьск-Москва, который совершил аварийную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, вылетели в Москву резервным бортом, сообщила РИА Новости в четверг сотрудница справочной аэропорта.

"(Рейс) улетел в 21.50 (19.50 мск)", — сказала собеседница агентства.

Ранее в справочной аэропорта Ханты-Мансийская РИА Новости сообщили, что самолет Utair совершил аварийную посадку около 18.00 местного времени (16.00 мск). Авиакомпания Utair сообщила, что на рейсе Ноябрьск-Москва сработал датчик системы кондиционирования. Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение произвести посадку в Ханты-Мансийске. Посадка прошла благополучно. В авиакомпании добавили, что по правилам безопасности полет продолжится на резервном самолете.

Следствие организовало доследственную проверку по факту инцидента.