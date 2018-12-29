МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/. Полиция Германии завершила проверку автомобиля, на котором неизвестный пытался проникнуть на территорию аэропорта Ганновера, аэропорт возобновил работу.

"Проверка транспортного средства завершена, опасные предметы не были обнаружены", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

На сайте аэропорта говорится, что авиасообщение было восстановлено в 20.06 (22.06 мск).

Ранее в субботу аэропорт Ганновера в Германии приостановил работу после того, как неизвестный пытался проникнуть на его территорию на автомобиле. Полиции удалось остановить автомобиль, сидевший за рулем мужчина был задержан. По информации газеты Welt, у автомобиля были польские номера.