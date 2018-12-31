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ТОКИО, 31 дек /ПРАЙМ/. Токийский окружной суд в очередной раз продлил на 10 дней срок заключения экс-руководителя автоконцерна Nissan и его альянса с Mitsubishi и Renault Карлоса Гона, передало агентство Киодо.

По его данным, арестованный 19 ноября по подозрению в финансовых нарушениях Карлос Гон останется в Токийской тюрьме до 11 января 2019 года.

Карлос Гон был арестован с его ближайшим помощником, входившим в совет директоров Nissan Грэгом Келли, которого прокуратура считает виновным в содействии Гону при уклонении от налогов. Однако 25 декабря Келли был освобожден под залог в 70 миллионов иен (около 635 тысяч долларов).

Сумма сокрытых Гоном от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.