МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Деньги от штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 января 2019 года будут направлять в региональные дорожные фонды и тратить на содержание и строительство дорог, сообщает пресс-служба "Единой России" со ссылкой на члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского.

По его словам, основная идея создания этого закона – увеличение объемов региональных дорожных фондов и ремонт большего количества дорог.

"За последние годы все основные федеральные трассы были приведены в порядок, а вот с региональными дорогами вопрос пока остается открытым. Все мы знаем, что дорожные фонды формируются, прежде всего, за счет акцизов на автомобильное топливо, транспортного налога и целевых трансфертов из федерального бюджета, поэтому штрафы будут не основным, а дополнительным источником доходов дорожных фондов", — приводит пресс служба слова Афонского.

"Однако в министерстве транспорта России, которое выступило инициатором законопроекта, подсчитали, что при зачислении штрафов за нарушение ПДД в региональные дорожные фонды сумма, направляемая на строительство и реконструкцию региональных дорог, может увеличиться вдвое", — добавил он.

По словам парламентария, данная мера позволит повысить безопасность дорожного движения.

"Сейчас штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения в полном объеме зачисляются в региональные бюджеты, но тратить их субъекты могут по своему усмотрению, а с 1 января 2019 года эти суммы станут целевыми", — отметил Афонский.